Путин выступит на саммите БРИКС дистанционно 23 августа

- Азия и мир, политика
- 17:09, 20 июля 2023
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CentralAsia (CA) - Дистанционное выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС запланировано на 23 августа. Президент будет участвовать во всех обсуждениях саммита, сообщил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал в эфире телеканала SABC.
По словам Суклала, Владимир Путин самостоятельно принял решение не приезжать в ЮАР для участия в саммите.
Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге. Россия и ЮАР обсуждали варианты участия Владимира Путина с марта, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест (ЮАР подчиняется юрисдикции МУС). 19 июля офис президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщил, что российский президент на саммит не прибудет, а делегацию России представит глава МИДа Сергей Лавров. Позднее в Кремле уточнили, что Путин примет участие в саммите по видеосвязи.