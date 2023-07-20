Власти Стамбула объявили о подготовке к возможному землетрясению

CentralAsia (CA) - Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки сообщил, что на следующей неделе власти приступят к подготовке Стамбула к возможному землетрясению. О рисках подземных толчков в Стамбуле ранее предупреждали сейсмологи.

«Мы встретились с Экремом Имамоглу (мэром Стамбула) и главами районов по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу на следующей неделе»,— сказал Озхасеки на пресс-конференции.

По его словам, в Стамбуле насчитывается 5 млн 800 тыс. построек. Из них 1,5 млн находятся в зоне риска, 600 тыс. — в зоне повышенного риска. Детали подготовки к землетрясению министр не уточнил.

12 июля турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр заявил, что эксперты ожидают землетрясения в районе Мраморного моря магнитудой 7,2–7,6. По его словам, возможен разлом северной ветки Северо-Анатолийской тектонической плиты в районе Принцевых островов и города Кумбургаз. По оценкам сейсмологов, следующее землетрясение на территории Турции может произойти до 2030 года.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Последствия также ощутили в Сирии, Ливии, Ливане и других странах региона. По последним данным, в результате землетрясений погибло более 50 тыс. человек, включая 45,9 тыс. жертв в Турции и 7,2 тыс. — в Сирии.