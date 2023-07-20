Казахстан с октября начнет транспортировку российского газа в Узбекистан

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CentralAsia (KZ) - Казахстанская компания QazaqGaz планирует с октября 2023 года начать транзит российского газа в Узбекистан по участку магистрального газопровода Средняя Азия — Центр. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Глава компании Санжар Жаркешов 20 июля посетил Атыраускую область и проинспектировал ход подготовительных работ на казахстанском участке газопровода к началу транспортировки газа.

В июне «Газпром» и QazaqGaz подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по казахстанской территории для потребителей Узбекистана.

Минэнерго Узбекистана 19 июня сообщило, что Россия с октября начнет экспортировать газ в Узбекистан объемом 9 млн куб. м в сутки, годовой объем составит порядка 2,8 млрд куб. м. Представители «Газпром экспорта», «УзГастрейда» и узбекского Минэнерго подписали соглашение на двухлетний срок 16 июня.

Москва и Астана также обсуждали сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки нефти. «Министрами энергетики Казахстана и России в ходе ПМЭФ были продлены межправительственные договоренности по транзиту российской нефти с увеличением объемов до 10 млн т до конца 2033 года», — сообщали в ведомстве.

Министр энергетики России Николай Шульгинов 9 июня рассказал, что в данное время ведутся обсуждения по созданию «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. В том числе проработка ведется на основе двух «дорожных карт», подписанных «Газпромом» с партнерами из Казахстана и Узбекистана в начале года.

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