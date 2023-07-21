Торнадо разрушил завод Pfizer в США. Видео
- Азия и мир, общество
- 9:40, 21 июля 2023
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CentralAsia (CA) - На американский штат Северная Каролина обрушился торнадо. В результате здание предприятия фармацевтической компании Pfizer получило серьезные повреждения, сообщает CNN.
Пострадали по меньшей мере 16 человек, о пострадавших на заводе Pfizer не сообщалось.
По данным Национальной метеорологической службы США, скорость ветра составляла 150 миль в час и длился около 30 минут.
Некоторые постройки на пути торнадо были полностью снесены.
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