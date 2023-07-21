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Премьер Франции уволила госсекретаря, которая снялась для журнала Playboy. Фото
Марлен Шьяппа
Марлен Шьяппа

CentralAsia (CA) -  Госсекретарь Франции по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа, снявшаяся весной для журнала Playboy, отправлена в отставку. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В апреле премьер-министр Элизабет Борн отчитала Марлен Шьяппа за ее согласие на предложение журнала и объявила ей выговор.

По данным газеты Le Figaro, Борн позвонила госсекретарю по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни, чтобы заявить, что ее интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте».

В свою очередь 40-летняя Шьяппа в Twitter объяснила согласие на публикацию в издании тем, что «повсюду защищает права женщин», добавив, что «женщины во Франции свободны».

В течение почти недели после того, как просочилась информация о том, что госсекретарь Шьяппа появится на обложке французского Playboy, французские журналисты спорили о том, уместно ли «самопровозглашённой феминистке» появляться в журнале, известном своими «обнажёнными разворотами».

Главный редактор журнала Жан-Кристоф Флорентан заявлял, что напечатанные 100 тысяч экземпляров того номера были распроданы за три часа. Сообщалось о планах заказать у типографии печать повторного тиража в 60 тысяч единиц.

В апреле сообщалось, что продажи выпуска Playboy во Франции взлетели из-за госсекретаря на обложке.

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