Таджикистан с начала года экспортировал электроэнергию почти на $44 млн

CentralAsia (TJ) - Таджикистан за первые шесть месяцев текущего года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $43,2 млн. Это на $1,4 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает «Азия-Плюс» со ссылкой на данные Агентства по статистике республики.

Уточняется, что в рамках заключенных договоренностей государственная компания «Барки точик» поставляет электроэнергию в Афганистан (круглогодично, но в ограниченных объемах в осенне-зимнем периоде) и в Узбекистан — только в весенне-летний период (с мая по август).

Это связано с тем, что в осенне-зимний период электричества не хватает даже для обеспечения внутренних потребителей. Летом Таджикистан располагает большими излишками водно-энергетических ресурсов, часть которых сбрасывается вхолостую.

В середине мая этого года министерство энергетики Узбекистана сообщало о начале сезонного импорта электроэнергии из Таджикистана.

«Известно, что с 2018 года действует практика экспорта электроэнергии, произведенной в летний мелиоративный период, в Узбекистан, что, в свою очередь, служит увеличению стока природных вод, поступающих в водоемы нашей страны», — рассказали тогда в ведомстве.

По данным статистического агентства, в первом полугодии этого года в Таджикистане произведено около 10,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Около 95% электричества выработано гидроэлектростанциями, оставшаяся часть – тепловыми станциями, а также солнечными станциями — в небольших объемах.

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