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С 24 июля жара в Узбекистане усилится, - «Узгидромет»

CentralAsia (UZ) -  На территорию Узбекистана 24−27 июля усилится вынос жаркого воздуха, сообщил «Узгидромет».

Максимальная температура воздуха будет повышаться:

24−25 июля — по Каракалпакстану и Хорезмской области до +41…+42 градусов;

24−27 июля — по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям до +42…+44 градусов;

25−27 июля — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины до +41…+42 градусов.

24−26 июля по северу, югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами — до 20−22 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Ранее синоптики сообщали о небольшом снижении температурного фона — до +33…+38 градусов.

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