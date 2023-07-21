С 24 июля жара в Узбекистане усилится, - «Узгидромет»
- Узбекистан, погода
- 11:09, 21 июля 2023
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CentralAsia (UZ) - На территорию Узбекистана 24−27 июля усилится вынос жаркого воздуха, сообщил «Узгидромет».
Максимальная температура воздуха будет повышаться:
24−25 июля — по Каракалпакстану и Хорезмской области до +41…+42 градусов;
24−27 июля — по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям до +42…+44 градусов;
25−27 июля — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины до +41…+42 градусов.
24−26 июля по северу, югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами — до 20−22 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.
Ранее синоптики сообщали о небольшом снижении температурного фона — до +33…+38 градусов.
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