В Туркменистане проверяют массажные салоны, где под видом массажа предлагают услуги секс-работниц

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CentralAsia (TM) - Правоохранительные органы Туркменистана начали проверки массажных салонов из-за подозрений, что их значительная часть предоставляет клиентам сексуальные услуги, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В Туркменбаши и Мары закрыты несколько салонов, в которые под видом клиентов пришли сотрудники полиции из соседних регионов. Если намекнуть работнику салона на желание получить не указанные в прайс-листе услуги, клиенту дают буклет с фотографиями 15–20 женщин. Час с секс-работницей стоит 150-200 манатов ($88-$117).

Кроме того, сотрудники Налоговой службы проверяют уплату налогов и отчислений этих заведений, а представители Министерства здравоохранения – наличие у массажистов подтвержденных ведомством документов на работу в этой сфере.

Кроме массажных салонов, работающих официально, есть и нелегальные притоны. Участковым об их существовании известно, но ранее за взятки от их владельцев и проституток они закрывали глаза на их работу.

Сейчас участковые предупреждают владельцев и работниц нелегальных заведений, что в этот раз откупиться они не смогут.

В основном работницы массажных салонов и притонов – это молодые женщины, которые приезжают на заработки в города из сел и проживают по несколько человек в одной квартире.

Занятие проституцией в Туркменистане наказывается штрафом в размере 10-20 базовых величин. При повторном нарушении в течение года после первого взыскания, нарушителю может грозить штраф размером до 40 базовых величин, исправительные работы или заключение сроком до двух лет.

Организация и содержание притона наказывается тюремным сроком до пяти лет, при повторном нарушении – до 8 лет.