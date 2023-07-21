В Ташкенте из-за жары частично отключают ночное освещение на центральных улицах

CentralAsia (UZ) - С 20 июля на некоторых центральных улицах Ташкента ограничено ночное освещение. Об этом сообщило предприятие «Тошшахарнур», ответственное за уличное освещение в столице Узбекистана.

Такое решение принято в связи с резким повышением температуры, отмечается в сообщении.

На какой срок вводятся ограничения, не уточняется.

Глава «Узгидромета» Шерзод Хабибуллаев заявил, что на следующей неделе жара усилится, температура достигнет 44 градусов.

Узбекские СМИ отмечают, что отключения связаны с дефицитом электричества в стране.

Напомним, аналогичные меры вводились в Ташкенте в ноябре 2022 года. Тогда ограничение в основном коснулось освещения и иллюминации центральных улиц. Жилые массивы и махалли освещались как обычно. Кроме того, отключались и рекламные LED-экраны. Будет ли и в этот раз принята такая мера, не уточняется.

В середине декабря столичные власти решили снять ограничения на уличное освещение в ночное время. В Минэнерго сообщили, что в результате снижения потребления уличного освещения в Ташкенте суточное потребление электроэнергии снизилось на 25%.