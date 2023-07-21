Санкции против России не угрожают Казахстану, - МИД РК

МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) - Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров заявил, что антироссийские санкции США не угрожают Казахстану, передает Еxclusive.kz.

«Сейчас в последнем пакете санкций угрозы в отношении Казахстана мы не видим. Предпосылок для введения санкций также нет. С самого начала введения санкций против России МИД РК активно отслеживал этот процесс. Мы всегда заявляли, что не предпринимаем каких-то специальных действий, чтобы уклоняться или скрываться от санкций, но при этом продолжаем наши традиционные экономические отношения с Россией», – сказал Алмас Айдаров на брифинге по теме привлечения иностранных инвестиций, отвечая на вопрос журналиста по рискам вторичных санкций.

Что касается санкционных товаров и последнего пакета санкций, в котором фигурирует Кыргызстан, спикер пояснил, что Казахстан с прошлого года вообще запретил поставки в Россию товаров военного назначения.

«Касательно санкционного пакета, в котором прозвучал Кыргызстан, мы с прошлого года запретили поставки в Россию товаров военного назначения вообще. По товарам двойного назначения введена специальная сертификация. Кроме того, по электронным счёт-фактурам отслеживаются все санкционные товары, которые через Казахстан или из Казахстана поставляются. Если есть риски, мы их видим — выявляются «компании-однодневки», компании, которые были созданы без истории и наращивают объёмы подобной продукции и принимаем превентивные меры по их остановке», – ответил чиновник.

Кроме того, во всех системах комитета госдоходов внедрена система управления рисками, она дополняется новыми знаниями, по которым система выявляет подобные компании и по ним, по данным вице-министра, ведется работа.

«Мы активно освещали, что с разъяснениями и семинарами в страну приезжают специально назначенные офицеры по санкциям Европейского союза, Великобритании, США. Мы вырабатываем меры, чтобы не нарушить санкционный режим при поставках товаров в Россию», – заявил Айдаров.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 20 июля ввело санкции против 4 компаний Кыргызстана.

Меры, как указано, приняты в рамках обязательств, взятых лидерами стран G7 24 февраля 2023 года и 19 мая 2023 года. Казначейство заявило, что Россия использовала организации на территории Кыргызстана для приобретения технологий двойного назначения.

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