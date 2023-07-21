В Астане выпал град. Видео

CentralAsia (KZ) - Сильный дождь с ветром и град прошли в некоторых частях Астаны, передает Tengrinews.kz.

Астанчане поделились в соцсетях разницей в столичной погоде.

На этом видео жительница правого берега показала мощный ливень и град.

О граде рассказали и некоторые жители Есильского района.

Читатель Tengrinews.kz прислал видео, на котором слышно, как градины бьют по автомобилю.

Фотографию крупных градин показала жительница юго-востока столицы.

Тем временем жители других районов сообщили лишь о дожде, а в некоторых частях не было и его.

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