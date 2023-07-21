В Астане выпал град. Видео
CentralAsia (KZ) - Сильный дождь с ветром и град прошли в некоторых частях Астаны, передает Tengrinews.kz.
Астанчане поделились в соцсетях разницей в столичной погоде.
На этом видео жительница правого берега показала мощный ливень и град.
О граде рассказали и некоторые жители Есильского района.
Читатель Tengrinews.kz прислал видео, на котором слышно, как градины бьют по автомобилю.
Фотографию крупных градин показала жительница юго-востока столицы.
Тем временем жители других районов сообщили лишь о дожде, а в некоторых частях не было и его.
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