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В Узбекистане завершился прием документов от абитуриентов. В этом году свыше 1 млн человек будут поступать в вузы

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане завершилась кампания по приему документов от абитуриентов на поступление в вузы в 2023/2024 учебном году. Свои заявки в различные высшие учебные заведения страны подали 1 018 007 человек, сообщает Podrobno.uz.

Распределение поступающих по языкам обучения

узбекский язык – 890 304 человека

русский язык – 95 456 человек

каракалпакский язык – 29 917 человек

другие языки – 2330 человек

Распределение абитуриентов по формам обучения

очная форма обучения – 577 096 человек

вечерняя форма обучения – 24 802 человека

заочное обучение – 407 945 человек

дистанционная форма обучения – 8 164 человека

Высшие учебные заведения с наибольшим количеством абитуриентов

Национальный университет Узбекистана – 36 782 человека

Ташкентский государственный транспортный университет – 30 421 человек

Ферганский государственный университет – 29 941 человек

Ташкентский государственный педагогический университет – 28 827 человек

Каршинский государственный университет – 28 417 человек

Топ-5 регионов по числу заявителей по месту постоянного проживания

Кашкадарьинская область – 120 008 человек

Самаркандская область – 114 180 человек

Ферганская область – 94 999 человек

Ташкентская область – 89 603 человека

Сурхандарьинская область – 84 457 человек

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