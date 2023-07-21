В Узбекистане завершился прием документов от абитуриентов. В этом году свыше 1 млн человек будут поступать в вузы

Узбекистан, общество

15:29, 21 июля 2023

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане завершилась кампания по приему документов от абитуриентов на поступление в вузы в 2023/2024 учебном году. Свои заявки в различные высшие учебные заведения страны подали 1 018 007 человек, сообщает Podrobno.uz. Распределение поступающих по языкам обучения узбекский язык – 890 304 человека русский язык – 95 456 человек каракалпакский язык – 29 917 человек другие языки – 2330 человек Распределение абитуриентов по формам обучения очная форма обучения – 577 096 человек вечерняя форма обучения – 24 802 человека заочное обучение – 407 945 человек дистанционная форма обучения – 8 164 человека Высшие учебные заведения с наибольшим количеством абитуриентов Национальный университет Узбекистана – 36 782 человека Ташкентский государственный транспортный университет – 30 421 человек Ферганский государственный университет – 29 941 человек Ташкентский государственный педагогический университет – 28 827 человек Каршинский государственный университет – 28 417 человек Топ-5 регионов по числу заявителей по месту постоянного проживания Кашкадарьинская область – 120 008 человек Самаркандская область – 114 180 человек Ферганская область – 94 999 человек Ташкентская область – 89 603 человека Сурхандарьинская область – 84 457 человек За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia