В Узбекистане завершился прием документов от абитуриентов. В этом году свыше 1 млн человек будут поступать в вузы

- Узбекистан, общество
- 15:29, 21 июля 2023
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане завершилась кампания по приему документов от абитуриентов на поступление в вузы в 2023/2024 учебном году. Свои заявки в различные высшие учебные заведения страны подали 1 018 007 человек, сообщает Podrobno.uz.
Распределение поступающих по языкам обучения
узбекский язык – 890 304 человека
русский язык – 95 456 человек
каракалпакский язык – 29 917 человек
другие языки – 2330 человек
Распределение абитуриентов по формам обучения
очная форма обучения – 577 096 человек
вечерняя форма обучения – 24 802 человека
заочное обучение – 407 945 человек
дистанционная форма обучения – 8 164 человека
Высшие учебные заведения с наибольшим количеством абитуриентов
Национальный университет Узбекистана – 36 782 человека
Ташкентский государственный транспортный университет – 30 421 человек
Ферганский государственный университет – 29 941 человек
Ташкентский государственный педагогический университет – 28 827 человек
Каршинский государственный университет – 28 417 человек
Топ-5 регионов по числу заявителей по месту постоянного проживания
Кашкадарьинская область – 120 008 человек
Самаркандская область – 114 180 человек
Ферганская область – 94 999 человек
Ташкентская область – 89 603 человека
Сурхандарьинская область – 84 457 человек