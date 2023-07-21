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В Казахстане в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами

CentralAsia (KZ) -  Синоптическую ситуацию над Казахстаном в ближайшие три дня продолжат формировать атмосферные фронтальные разделы, рассказали в «Казгидромете».

Атмосферные фронты, добавили синоптики, принесут дожди с грозами, порывистым ветром. При этом 22 июля на востоке, 22-23 июля на севере страны ожидаются сильные дожди.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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