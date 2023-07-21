В Госдуме назвали условие для проведения новой частичной мобилизации в России

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CentralAsia (CA) - Проведение новой частичной мобилизации возможно при увеличении оборотов промышленности в России. Такое условие назвал в разговоре с Ura.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Парламентарий отметил, что сейчас российская промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится в зоне военных действий в Украине.

По мнению Гурулева, главная задача на сегодня — это набор контрактников на военную службу. «Сегодня основной дорогой идем, это набор военнослужащих по контракту. На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тысяч человек — это данные на неделю назад», — сказал депутат.

В июне президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации. Тогда глава государства подчеркнул, что в ряды Российской армии привлекли более 150 тысяч контрактников, что вполне закрывает потребности российских военных действий в Украине.

21 сентября 2022 года президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране. 28 октября она завершилась.