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Зеленский уволил посла Украины в Великобритании. Тот критиковал президента за «нездоровый сарказм»
Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко.

CentralAsia (CA) -  Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отправлен в отставку. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Как напоминают украинские СМИ, ранее Пристайко раскритиковал слова Владимира Зеленского о благодарности министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Уоллес заявил, что Украине иногда нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада. Уоллес рассказал, что в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, где ему сразу вручили список необходимого оружия. «Я сказал им: „Знаете, мы не Amazon“», — вспомнил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в ходе саммита, ответил, что Украина «всегда была благодарна» за помощь, в том числе от Великобритании. «Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — сказал он.

На следующий день украинский посол Пристайко, выступая в эфире Sky News, назвал слова Зеленского «нездоровым сарказмом». Дипломат добавил, что Украине не стоит показывать России, что между ней и западными партнерами могут быть какие-то недоразумения.

Позже Бен Уоллес заявлял, что его слова о недостаточной благодарности со стороны Украины были «частично искажены».

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