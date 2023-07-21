Пыльная буря накрыла Алматы. Видео

Пыльная буря в Алматы

CentralAsia (KZ) - Пыльная буря накрыла Алматы. Фото и видео появилось в соцсетях.

В «Казгидромете» сообщили, что штормовое предупреждение объявлялось с 21:00 20 июля по 21:00 вечера 21 июля в Алматинской области и Алматы.

«Днем 21 июля на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду. 21 июля ожидается высокая пожарная опасность. В Алматы 21 июля днем ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 метров в секунду», - говорилось в сообщении.

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