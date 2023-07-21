В Москве задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

Игорь Стрелков

CentralAsia (CA) - Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин), экс-министра обороны (признанной РФ) ДНР, сообщила его жена Мирослава Регинская. Ранее об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, а также его адвоката Александра Молохова. По словам Регинской, он был задержан по статье 282 УК РФ (экстремизм).

«От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)»,— говорится в сообщении жены Игоря Стрелкова на ее странице во «ВКонтакте». По ее словам, сегодня, 21 июля в 11:30 домой к Игорю Стрелкову приехали представители Следственного комитета России и «увезли его в неизвестном направлении». Мирославы Регинской в это время дома не было.

РБК со ссылкой на источник утверждает, что Игорь Стрелков был задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Сейчас сотрудники СКР проводят у него дома обыск, сообщило издание. Последний пост в Telegram-канале Игоря Стрелкова перед сообщением о его задержании был опубликован вчера, 20 июля, в 18:00 мск.

В интервью от 23 января Игорь Стрелков заявил, что у него «резко отрицательное» отношение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. «Я очень четко и жестко разделяю тех людей, которые воюют на фронте и тех людей, которые от их имени говорят. У меня отношение резко отрицательное к Шойгу и Герасимову, но оно не распространяется на Вооруженные силы в целом»,— говорил он в интервью Национальной службе новостей.

2 апреля Игорь Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов». 17 марта Игорь Стрелков от имени членов клуба выложил пост, в котором перечислил слабые, по его мнению, места в проведении военной операции в Украине.

Игорь Стрелков также критиковал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В январе он говорил, что человек с «бэкграундом уголовника и прислуги», каким, по его мнению, обладает Пригожин, не должен допускаться в публичное поле России.

Игорь Стрелков пытался принять участие в боевых действиях в Украине. В октябре 2022 года он прибыл в ДНР и написал заявление с «просьбой о добровольной мобилизации» в армию региона. Однако в декабре он вернулся обратно в Москву. По словам самого Стрелкова, причина его возвращения — «давление сверху».

Игорь Стрелков — бывший офицер ФСБ. С апреля 2014 года он командовал российскими боевыми подразделениями на востоке Украины. С мая по август 2014 года занимал пост министра обороны признанной РФ ДНР.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении «боинга» авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году.