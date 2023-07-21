Путин: Польша хочет оккупировать территории Украины, мечтает и о белорусских землях

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членам Совета безопасности заявил о намерениях Польши захватить часть Украины и предостерег Варшаву от нападения на Белоруссию.

Часть своего выступления Путин посвятил боевым действиям в Украине и отметил «разочарование Запада» в результатах украинского контрнаступления.

«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», - цитирует РИА Новости слова Путина.

По его словам, весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», а «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, сказал Путин.

«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», - продолжил он.

О планах Польши захватить часть Украины

В то же время лидеры некоторых восточноевропейских государств хотят «погреть руки» на украинской трагедии, считает Путин.

«Не могу не прокомментировать появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий», - сказал президент.

Очевидно, что если польские наемники войдут во Львов или на другие территории Украины, то они там останутся навсегда, заявил Путин.

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», - отметил Путин.

По его словам, политика украинского режима — это их дело, но развязывание агрессии против Белоруссии, части Союзного государства, будет означать агрессию против России, на которую последует ответ всеми имеющимися средствами.