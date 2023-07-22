экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Приток иностранных туристов в Монголию резко вырос

CentralAsia (MNG) -  В этом году Монголия приняла в общей сложности 421 780 иностранных туристов, что почти на 73% больше, чем в прошлом году, сообщило в пятницу министерство окружающей среды и туризма страны.

Россия, Китай и Южная Корея были крупнейшими источниками туристов в Монголию, говорится в заявлении министерства.

Самая западная провинция Баян-Өлгий, граничащая с Китаем и Россией, является одним из основных туристических направлений, где люди могут насладиться верховой ездой, треккингом и кемпингом, а также нетронутой красотой Алтайской горы Таван Богд, самой высокой вершины страны, и Цагаан-гол или Белой реки.

Правительство Монголии принимает меры по возрождению пострадавшего от пандемии туристического сектора.

В январе 34 страны получили безвизовый въезд в Монголию в туристических целях, в результате чего число безвизовых стран увеличилось до 61.

Азиатская страна также объявила 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии» для развития туризма.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от горнодобывающего сектора, ориентированного на экспорт. Развитие туризма рассматривается как наиболее жизнеспособный способ диверсификации экономики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com