АБР выпускает первую облигацию здравоохранения в национальной валюте

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) привлек 35 миллиардов монгольских тугриков (около 10,2 миллиона долларов США) в виде своих первых медицинских облигаций, деноминированных в местной валюте страны-заемщика. Этот выпуск станет важной вехой для выпуска облигаций в местной валюте, ориентированных на здравоохранение.

Облигации имеют полугодовой купон в размере 11,25% со сроком погашения в течение 2 лет, номинированы в тугриках и расплачиваются в долларах США. Выпуск облигаций был гарантирован ING Bank N.V. и был размещен на 100% управляющим активами в Европе.

Вырученные средства пойдут на финансирование проекта АБР по расширению больницы Intermed для ООО «Международный медицинский центр» в Монголии. Этот проект направлен на предоставление качественной медицинской помощи монголам среднего класса и улучшение доступности медицинской помощи для отдаленных общин.

«АБР уже давно признал каталитическую роль, которую он играет в привлечении финансирования в местной валюте для поддержки потребностей развивающихся рынков в различных секторах», — сказал казначей АБР Пьер Ван Петегем. «Возможность помочь заемщикам АБР снизить валютный риск имеет решающее значение для успеха этих проектов. Эта первая медицинская облигация в национальной валюте является продолжением обязательств АБР по поддержке восстановления экономики Монголии».

С 2004 года АБР выпускает облигации в национальной валюте, чтобы способствовать развитию местного рынка облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2023 году АБР также выпустил гендерные облигации в национальной валюте и зеленые облигации в казахстанских тенге и грузинских лари.

АБР стремится к процветанию, инклюзивности, жизнестойкости и устойчивости Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней бедности. Основанная в 1966 году, она принадлежит 68 членам, из них 49 из региона.

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