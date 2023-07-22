ЕС и Монголия провели шестой диалог по правам человека

CentralAsia (MNG) - ЕС и Монголия обсудили широкий круг вопросов, связанных с правами человека, в открытой и конструктивной атмосфере. ЕС подчеркнул важность сохранения основанного на правилах международного порядка, многосторонности, уважения международного права и принципов Устава ООН. Обе стороны подтвердили свою приверженность универсальности и неделимости прав человека и полному выполнению Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, включая дальнейшее укрепление сотрудничества в области прав человека и верховенства закона.

ЕС проинформировал о недавних событиях в Европе, таких как Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, Механизм верховенства права и пакет мер по борьбе с коррупцией, принятый в мае 2023 года.

Монголия и ЕС обсудили выполнение рекомендаций, принятых Монголией в ходе Универсального периодического обзора Организации Объединенных Наций. ЕС призвал Монголию продолжать добиваться прогресса, в частности, в устранении любых ссылок на смертную казнь в конституции и в борьбе с любой дискриминацией по любому признаку. В этом контексте ЕС и Монголия также обменялись мнениями о последующих мерах по выполнению заключительных замечаний Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW). ЕС подчеркнул, в частности, необходимость принятия всеобъемлющего законодательства, запрещающего дискриминацию, включая множественную, прямую и косвенную дискриминацию по всем признакам, запрещенным международным правом.

Монголия и ЕС обсудили последующие меры в связи с заключительными замечаниями Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам. ЕС подчеркнул важность безопасного и благоприятствующего пространства для гражданского общества и правозащитников. ЕС сослался на закон Монголии о защите правозащитников как на очень позитивный пример в регионе и призвал Монголию применять этот закон для защиты правозащитников и продвижения их работы.

ЕС и Монголия также обменялись мнениями о проводимой работе по укреплению судебной системы и обеспечению ее независимости. ЕС приветствовал судебные реформы в Монголии и представил свою деятельность в области поддержки судебной системы.

ЕС приветствовал принятие пересмотренного закона о Национальной комиссии Монголии по правам человека (НКПЧ) и подчеркнул необходимость укрепления ее независимости и эффективного потенциала.

ЕС поздравил Монголию с запуском Национального плана действий по предпринимательству и правам человека и подтвердил свою поддержку его реализации в рамках проекта "Бизнес и права человека в Азии" в соответствии с обязательством ЕС активно содействовать внедрению Руководящих принципов ООН по предпринимательству и правам человека (GGPS).

ЕС напомнил о важности выполнения обязательств, связанных с GSP +, и представил обновленную информацию о пересмотре регламента GSP +.

Монголия и ЕС обсудили сотрудничество на международных форумах по правам человека, включая Генеральную Ассамблею ООН. Они договорились укреплять свое сотрудничество в рамках Альянса за торговлю без пыток.

Сопредседателями встречи были г-жа Николетта Пустерла, заместитель начальника отдела по Китаю, Гонконгу, Макао, Тайваню и Монголии Европейской службы внешних действий и г-жа Цевин Навчаа, начальник отдела по правам человека Департамента международного права и договорных отношений Министерства иностранных дел Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения