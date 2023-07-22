Монгольская рок-группа The HU анонсировала тур по США

CentralAsia (MNG) - Монгольская рок-группа The HU анонсировала тур по США.

Напомним, что музыканты выпустили второй студийный альбом под названием "Rumble of Thunder", который занял 29-е место в списке “50 лучших альбомов 2022 года” по версии онлайн-журнала Range. В альбом вошли 13 композиций, среди которых Triangle, Shihi Hutu, Tatar Warrior, Black Thunder, Mother Nature и др.

The HU, несомненно, является успешной монгольской группой, получившей международное признание за короткий период времени с момента своего основания в 2016 году.

26 ноября 2022 года монгольская группа удостоена почетного звания “Артист ЮНЕСКО во имя мира”, став первой рок-группой, получившей эту престижную награду.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения