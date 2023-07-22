За первые семь месяцев этого года Монголия экспортировала 48 тысяч тонн мяса и мясопродуктов

CentralAsia (MNG) - За первые семь месяцев 2023 года Монголия экспортировала 48 тыс. тонн мяса и мясопродуктов в зарубежные страны. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

За указанный период доходы Монголии от экспорта мяса увеличились на 180,3 млн долларов США, отмечается в официальном сообщении.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, к концу 2022 года в Монголии насчитывалось 71,1 млн голов скота.

В настоящее время правительство Монголии уделяет особое внимание диверсификации экономики, которая зависит от горнодобывающей промышленности, посредством увеличения объемов поставок мяса на мировой рынок.

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