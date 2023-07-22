Новая железнодорожная ветка Китай-Монголия находится в стадии строительства

CentralAsia (MNG) - Строится новая железнодорожная ветка, соединяющая Монголию и Китай. Линия соединит монгольский пограничный пункт Шивээхурэн и китайский пограничный пункт Сэхэ. Строительство началось 27 мая, и ожидается, что работы будут завершены к октябрю 2023 года. Новая линия будет иметь протяженность 7,1 км и после завершения станет второй трансграничной железной дорогой между Китаем и Монголией.

Согласно китайским правительственным источникам, после завершения трансграничной линии Шивээхурэн-Сэхэ будет стимулироваться транспортировка сыпучих грузов, таких как уголь и медь, в частности. В настоящее время этот пограничный переход уже работает, но без железнодорожного сообщения, поскольку перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Китайские официальные лица подтвердили с 2016 года открытие железнодорожного пограничного перехода в этом месте. Однако фактическое строительство заняло семь лет, чтобы начаться.

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