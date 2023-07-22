Монголо-индийские совместные военные учения «Кочевой слон-2023» продолжаются

CentralAsia (MNG) - С 17 по 31 июля в Улан-Баторе (Монголия) проходят 15-е монголо-индийские совместные военные учения «Кочевой слон — 2023». Солдаты подразделения 084 монгольских вооруженных сил и контингента индийской армии в составе 43 человек из полка легкой пехоты Джамму и Кашмира принимают участие в 15-м выпуске «Кочевой слон-2023».

Учения «Кочевой слон» — это ежегодное учебное мероприятие с Монголией, которое проводится попеременно в Монголии и Индии, последнее мероприятие было проведено в Школе подготовки сил специального назначения, Бакло, Индия, в октябре 2019 года.

В церемонии открытия совместных военных учений приняли участие министр обороны Монголии генерал Сайханбаяр Гурсэд и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Монголии Мохиндер Пратап Сингх. От имени министра обороны Индии посол г-н Сингх передал Вооруженным силам Монголии две машины скорой помощи «Сделано в Индии» и 200 единиц зимней одежды, специально разработанной для высотного альпинизма. Посол выразил признательность за прогресс «стратегического партнерства» между двумя странами посредством активизации сотрудничества в оборонной сфере.

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