Молодые люди из ЦА, Афганистана и Монголии обсуждали роль сектора безопасности в обеспечении стабильности и мира в их регионе

Молодые выпускники и специалисты на семинаре ОБСЕ по управлению и реформированию сектора безопасности, Иссык-Куль, Кыргызстан. (ОБСЕ)

CentralAsia (MNG) - Целостный характер управления и реформирования сектора безопасности (УСБ/Р), преобразования, пережитые в разных странах, и усилия, которые все еще необходимы для дальнейшего совершенствования управления сектором безопасности в Центральной Азии, обсуждались на семинаре ОБСЕ, проходившем с 16 по 21 июля на Иссык-Куле, Кыргызстан.

Четырнадцать выпускников и выпускников Академии ОБСЕ из Афганистана, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана собрались вместе, чтобы узнать о современных концепциях Усб/Р, воспользовавшись возможностью критически подумать, использовать различные подходы и оценить, «когда, где и почему» применять инструменты Усб/Р в контексте Центральной Азии, в том числе в свете ситуации в Афганистане.

В ходе пятидневного семинара участники углубили свои теоретические и практические знания в области безопасности человека, надлежащего управления и прав человека, уделяя особое внимание безопасности, ориентированной как на человека, так и на государство. Они также расширили свои знания о связях между безопасностью и правосудием, а также о важности гендерных аспектов и инклюзивности в процессах Усб/Р. Мероприятие предоставило молодым выпускникам и выпускникам возможность развивать свои профессиональные и академические навыки вместе со своими сверстниками.

Этот летний школьный семинар был организован совместно Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов, Академией ОБСЕ в Бишкеке и Женевским центром по управлению сектором безопасности (DCAF) при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Бишкеке. Он финансировался за счет внебюджетного проекта ОБСЕ «Поддержка, наращивание потенциала и повышение осведомленности в вопросах управления и реформирования сектора безопасности в рамках ОБСЕ: этап III» при финансовой поддержке Германии и Финляндии, а также при поддержке ДКВС в натуральной форме.

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