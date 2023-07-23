В Дании сожгли Коран у здания посольства Ирака. Видео

CentralAsia (CA) - Представители ультранационалистической группы «Датские патриоты» провели акцию у здания посольства Ирака в Копенгагене. Во время мероприятия они сожгли Коран, сообщило агентство Anadolu.

Участники акции утверждают, что организовали ее в знак протеста против недавнего нападения на шведское посольство в Багдаде. Акция проходила под усиленной охраной полиции, в ней приняли участье не более пяти человек.

В полиции Копенгагена сказали DR Nyheder, что акция с сожжением книги прошла у иракского посольства 21 июля. «Никакого расследования не будет начато, потому что ничего криминального не произошло. Человек поджег книгу, которая, вероятно, принадлежит этому человеку, и это не является незаконным. Кроме того, это была официально зарегистрированная демонстрация», — заявил представитель правоохранительных органов.

Министерство иностранных дел Ирака осудило «инцидент с оскорблением священного Корана и флага Республики Ирак перед посольством Ирака в Дании». «Министерство подтверждает свою полную приверженность расследованию этих отвратительных инцидентов, которые нельзя рассматривать в контексте права на выражение мнений и свободу демонстраций», — заявили в ведомстве.

В январе в Стокгольме сожгли Коран перед посольством Турции. Акцию провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. В апреле Административный суд Швеции отменил введенный Министерством иностранных дел страны запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права. В июне иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма.

20 июля полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции протеста, в ходе которой Коран и флаг Ирака сожгли возле иракского посольства в Стокгольме. После этого сотни человек ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание. Иракская полиция применила водометы и электрошокеры для разгона протестующих, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.