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В Индии из-за схода оползня погибли 26 человек, ещё 80 пропали без вести

CentralAsia (CA) -  В индийском штате Махараштра сошёл оползень, в результате которого погибли 26 человек. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то, что стихийное бедствие произошло в ночь на пятницу 21 июля, более десятка человек всё ещё находятся под слоем грязи. Власти продолжают поисково-спасательные операции.

Жертвами оползня стали жители горной деревни с населением не менее 225 человек. В субботу число погибших достигло 26 человек, ещё 80 числятся пропавшими без вести.

Представитель Национальных сил реагирования Индии сообщил изданию, что работу спасателей затрудняют непрекращающиеся дожди, плохая видимость и холмистая местность. Он добавил, что в результате оползня также пострадали около 16-17 домов. Большое количество людей переселили.

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