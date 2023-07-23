В Польше заработал центр по ремонту танков из Украины

CentralAsia (CA) - В Гливице на юге Польши начал работать центр по ремонту и обслуживанию украинских танков Leopard немецкого производства, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. На предприятие прибыли первые два танка.

«Сервисный центр в Гливице начал работать. Первые два Leopard уже прибыли из Украины на предприятие Bumar»,— написал Блащак в Twitter.

Польша начала создание хаба по обслуживанию украинских танков немецкого производства в марте. Уточнялось, что туда будут поступать как уже поставленные Киеву танки, так и те, которые только планируются к передаче. Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщала, что Германия планировала отказаться от участия в проекте из-за завышенных ожиданий польской стороны по оплате работ. Как отмечает Reuters, пока неясно, является ли открытый центр совместной инициативой с Германией.