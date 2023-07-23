Глава ЧВК «Вагнера» зарегистрировал компанию в Беларуси

CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», информация об этом размещена в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минюста республики.

Направлением деятельности указано «управление недвижимым имуществом». Фирма зарегистрирована в Могилевской области, Протасевичском сельсовете, деревне Цель — в 20 км от города Осиповичи. В этой деревне расположен полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», переместившихся в республику, отмечает агентство.

Как уточняет Reform.by, обратившее внимание на запись в реестре, уставный фонд компании составляет 200 белорусских рублей (порядка $80). Кроме того, полный владелец белорусской фирмы — российская «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», владельцем которой является Пригожин. Российская фирма занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания.

Мятеж ЧВК «Вагнера» начался вечером 23 июня и продлился около суток. Завершился мятеж договоренностью основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина с российскими и белорусскими властями о том, что он «уйдет в Беларусь». Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК «Вагнера» прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают наемники ЧВК «Вагнера».

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», к вечеру 19 июля в Беларусь прибыли девять колонн ЧВК Вагнера, в стране находятся 2000-2500 наемников компании. Член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.