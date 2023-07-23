Около 2 тыс. мертвых пингвинов выбросило на восточное побережье Уругвая

CentralAsia (CA) - На восточное побережье Уругвая за последние 10 дней выбросило около 2 тыс. мертвых магеллановых пингвинов, сообщила газете El Pais глава отдела фауны уругвайского министерства окружающей среды Кармен Лейзагойен.

Лейзагойен уточнила, что ни у кого из погибших пингвинов не был зафиксирован птичий грипп. По ее словам, 90% выброшенных на берег птиц — молодые особи, которые погибли в Атлантике. Течение перенесло их на пляжи уругвайских городов Канелонес, Мальдонадо и Роча, сообщила госпожа Лейзагойен.

По словам чиновницы, большая часть погибших пингвинов была без запасов жира и с пустыми желудками. Она отметила, что смертность среди пингвинов — нормальное явление, но не в таких масштабах. Нечто подобное произошло в прошлом году в Бразилии, причины так и не удалось установить, добавила чиновница.