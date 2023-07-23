Лукашенко заявил Путину, что его стали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер»

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стали «напрягать» бойцы ЧВК Вагнера, дислоцированные в Беларуси, поскольку они хотят «сходить на экскурсию в Варшаву». Об этом он рассказал на встрече в Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув»,— рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что «вагнеровцы» не любят город Жешув, потому что оттуда Украине поступала военная техника. «Когда воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И для них известно — Жешув это беда»,— сказал он.

«Я держу их в центре, как договорились, Беларуси не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому, и я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя»,— добавил президент Белоруссии.

Как пишет «Белта», Лукашенко принес на встречу с Путиным карту, на которой по его словам, показана переброска польских войск к границам Союзного государства. По утверждению Лукашенко, одна из польских бригад сейчас располагается в 40 километрах от Бреста, другая — примерно в 100 километрах от Гродно.

После мятежа ЧВК «Вагнера» 23-24 июня было объявлено, что основатель компании Евгений Пригожин «уйдет» в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК «Вагнера» прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают наемники ЧВК «Вагнера». Позже Минобороны также сообщало, что проведет совместные учения с ЧВК «Вагнера» вблизи границы с Польшей. Член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.