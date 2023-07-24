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В Иране сняли арку Млечного Пути, сверкающую над пустыней (фото)

CentralAsia (CA) -  Фотограф ночного неба Мигель Кларо запечатлел, как арка Млечного Пути ярко сияет над пустыней Деште-Лут в Иране.

Арка была видна за несколько минут до того, как начались сумерки, и в небе стали заметны другие звезды, сообщает Space.

«В зодиакальном свете можно увидеть легкую дорожку космической пыли или блестящий от межпланетной пыли солнечный свет. Этот свет был виден вблизи Марса и Юпитера, которые светят вместе у горизонта, вдоль плоскости эклиптики или пути, которым движутся планеты», – говорится в сообщении.

Также на фото можно увидеть ближайшую к Земле большую Галактику Андромеды – она видна над скалистыми вершинами налево, у начала Млечного Пути.

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