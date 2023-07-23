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Илон Маск анонсировал новый логотип Twitter: теперь без птички

CentralAsia (CA) -  Владелец Twitter Илон Маск объявил, что логотип соцсети будет изменен.

«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал он.

Бизнесмен опубликовал возможный будущий дизайн Twitter, который представляет собой букву Х на черном фоне.

«Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, завтра мы запустим его во всем мире», — добавил Маск.

Кроме того, он запустил опрос с предложением изменить цвет платформы по умолчанию на черный. К настоящему моменту в голосовании приняли участие более 500 тысяч пользователей твиттера. Две трети поддерживают предложение поменять базовый цвет соцсети на черный.

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