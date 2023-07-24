Монголия представит Азию на чемпионате мира по CS:GO

CentralAsia (MNG) - Сборная Монголии получила право участвовать в чемпионате мира по CS:GO "IESF World Esports Championship 2023", заняв второе место на чемпионате Азии. Тем самым, монгольские киберспортсмены представят Азию на чемпионате мира.

Чемпионат мира по CS:GO "IESF World Esports Championship 2023" пройдет в румынском городе Яссы с 25 августа по 3 сентября. Призовой фонд турнира составит 50 000 долларов США.

Сборная Монголии завоевала серебряную медаль прошлогоднего турнира. Однако в этом году их ждут более сильные соперники. В состав нашей сборной вошли Есөнтөмөр /nin9/ Гантулга, Азбаяр /Senzu/ Мөнхбаяр, Ялалт /yAmi/ Оюунбилэг, Баатархуу /Bart4k/ Батболд и Билгуунбат /kaz/ Энхбаяр.

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