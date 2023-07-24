Кардинал Монголии говорит, что Папа Римский приедет, чтобы «прошептать Евангелие»

епископ Джорджио Маренго

CentralAsia (MNG) - Кардинал Джорджио Маренго из Монголии, самый молодой принц церкви в католицизме, который будет приветствовать Папу Франциска в своей приемной стране чуть более чем через месяц, подчеркнул важность папского визита для небольшого католического населения страны.

«Он хочет посетить одну из самых маленьких католических общин в мире», еще раз показывая, что «его сердце горит любовью к вселенской церкви, и особенно к церкви, где она живет в контексте меньшинства», — сказал Маренго журналистам на полях мероприятия, организованного Lay Center в Риме в понедельник.

Отметив, что Папа посетит его всего через год после того, как вручил ему красную шляпу, Маренго сказал, что есть много причин, по которым Монголия важна для Папы Франциска, но он сказал, что самая главная причина заключается в том, «вероятно, потому, что небольшая католическая паства в Монголии живет своей верой с радостью и простотой, будучи учеником-миссионером».

«Два-три года назад, во время чрезвычайного миссионерского месяца, Папа Франциск настоял на том, чтобы прожить нашу идентичность как учеников-миссионеров, и это измерение нашей веры проживается в простоте в Монголии, и я думаю, что это аспект, который обязательно проявится в этом путешествии», — сказал Маренго.

Маренго, член Consolata Missionaries, прожил в Монголии более 20 лет и был назначен префектом Апостольской префектуры Улан-Батора Папой Франциском в 2020 году. В прошлом году он был назначен кардиналом, что сделало его самым молодым членом церковной Коллегии кардиналов.

Он сказал, что в Монголии, которая граничит с Китаем и Россией и в которой преобладает буддизм, проживает около 1450 католиков.

В своих комментариях журналистам Маренго старался избегать каких-либо ссылок на геополитику и уклонялся от вопросов о дипломатическом влиянии визита на отношения Ватикана с Китаем, сосредоточившись вместо этого на пастырском характере папской поездки.

По его словам, визит Папы Франциска поможет «открыть новые пути для Евангелия», которое будет приветствоваться и проповедоваться в малонаселенной кочевой стране, а также поможет ее католическому меньшинству почувствовать себя частью всемирной Церкви.

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