Монгольские школьники заняли 2-е место на XVII чемпионате Азии по шахматам в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - 14-20 июля 2023 года в столице Узбекистана прошел XVII чемпионат Азии по шахматам среди школьников, на котором 400 талантливых спортсменов из 16 стран нашего континента боролись за победу в направлениях рапид, стандарт и блиц.

Монгольские юные спортсмены приняли участие в этом чемпионате Азии, проходившем в Ташкенте успешно.

Нынешнее соревнование создало площадку для настоящей школы мастерства и обмена опытом для юных шахматистов нашей страны, а также серьезной проверки их возможностей. За ходом игр тщательно наблюдали более 20 международных арбитров. В своих возрастных категориях многие наши представители завоевали медали различных проб. Всего было вручено 108 медалей победителям.

Сохранить свои лидерские позиции удалось представителям Индии, Монголии и Узбекистана. По общему количеству медалей на вершине пьедестала расположилась команда Узбекистана с 12 золотыми, 9 серебряными и 16 бронзовыми медалями, сборная Монголии заняла второе место с 8 золотыми, 5 серебряными и 3 бронзовыми медалями, а также команда Индии с 7 золотыми, 5 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

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