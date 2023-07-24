Президент Таджикистана Рахмон принял премьера Узбекистана Арипова

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 июля принял премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, прибывшего в город Душанбе с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба президента Таджикистана, стороны обсудили состояние и перспективы комплекса таджикско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, рассмотрели пути дальнейшего их развития.

Они отметили позитивную тенденцию роста показателей товарооборота между двумя странами. В качестве актуальных задач были определены диверсификация взаимной торговли и расширение её товарной структуры. В этой связи Эмомали Рахмон указал на большие возможности в различных секторах промышленности, в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма и в других отраслях, представляющих взаимный интерес.

Перспективными направлениями названы также дальнейшее развитие сотрудничества в сферах лёгкой и пищевой промышленности, цветной металлургии, автомобилестроения, а также агропромышленного комплекса.

Внимание также было акцентировано на активное расширение прямых хозяйственных связей между субъектами экономической деятельности и бизнес-кругами в реальном секторе экономики, на дальнейшее развитие сотрудничества на уровне регионов.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.

Эмомали Рахмон подчеркнул важность активной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в русле достижения поставленных целей по укреплению таджикско-узбекского взаимодействия. Стороны выразили готовность к совместным усилиям по последовательному продвижению всего комплекса взаимоотношений.

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