Новоназначенный посол Великобритании в Монголии Фиона Блит вручила копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) - Недавно назначенный посол Фиона Блит вступает в должность.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Анхбаяр Нямдорж принял нового посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Фиону Блайт, которая вручила копии своих верительных грамот.

Поздравив посла с назначением на высокий ответственный пост госсек Анхбаяр сказал, что окажет полную поддержку в работе посла.

В ходе встречи стороны обсудили мероприятия, организованные по случаю празднования 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Великобританией, и выразили свою приверженность укреплению двусторонних отношений и сотрудничества.

Г-жа Блит, которая ранее работала заместителем главы миссии в Ханое, Вьетнам, и руководителем отдела политики в Представительстве Великобритании при Организации Объединенных Наций, обладает богатым опытом в области международных отношений и дипломатии. В своей новой роли она будет отвечать за укрепление отношений Великобритании с Монголией, особенно в сфере торговли, инвестиций и культурного обмена.

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