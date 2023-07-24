Среднемесячный обменный курс тугриков по отношению к доллару США составляет 3438,26₮

CentralAsia (MNG) - Согласно социально-экономической статистике, представленной Национальным статистическим управлением Монголии, общий объем производства промышленного сектора в первой половине этого года составил 13,2 трлн тугриков.

Это означает увеличение на 4,6 трлн тугриков или 54,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оно включает:

• горнодобывающий сектор увеличился на 3,7 трлн тугриков или на 67,3 процента,

• производство в обрабатывающей промышленности выросло на 31,3 процента.

Деньги и финансы: Остаток непогашенных кредитов увеличился до 1,3 трлн тугриков или 20,0 процента, а остаток просроченных кредитов увеличился до 2,2 трлн тугриков или 5,3 процента соответственно.

Обменный курс: Среднемесячный обменный курс тугриков по отношению к доллару США составляет 3438,26.

• среднемесячный курс тугриков по отношению к евро составляет 3727,66,

• среднемесячный курс тугриков по отношению к юаням составляет 479,83,

Внешняя торговля: в первом полугодии этого года объем торговли Монголии с Китаем составил 8,6 млрд долларов США, что составляет 73 процента от общего внешнеторгового оборота.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения