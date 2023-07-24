Сунь Вэйдун принял участие в приеме, организованном посольством Монголии по случаю Дня независимости

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун принял участие в приеме, организованном посольством Монголии в Китае по случаю Дня независимости.

5 июля 2023 года заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун по приглашению принял участие в приеме по случаю Национального праздника Монголии, организованном посольством Монголии в Китае, и в дружеской атмосфере обменялся мнениями с послом Монголии в Китае Бадралом Тувшином, в частности, по китайско-монгольским отношениям.

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