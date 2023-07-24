экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сунь Вэйдун принял участие в приеме, организованном посольством Монголии по случаю Дня независимости

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун принял участие в приеме, организованном посольством Монголии в Китае по случаю Дня независимости.

5 июля 2023 года заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун по приглашению принял участие в приеме по случаю Национального праздника Монголии, организованном посольством Монголии в Китае, и в дружеской атмосфере обменялся мнениями с послом Монголии в Китае Бадралом Тувшином, в частности, по китайско-монгольским отношениям.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com