Молодой монгол впервые завоевал Кубок Императора и заслужил звание озэки

CentralAsia (MNG) - Сэкивакэ Хосёрю (монгольское имя Бямбасурэн) завоевал Кубок Императора на Июльском басё в городе Нагоя.
24-летний монгольский богатырь одержал в сэнсюраку (заключительный день состязаний) две победы.
24-летний монгольский богатырь одержал в сэнсюраку (заключительный день состязаний) две победы.
Хосёрю добыл двенадцатый белый шар, одолев Хакуохо. Пропустив семнадцатого маэгасира Запада под правую руку, племянник великого чемпиона Асасёрю захватил маваси 19-летнего соперника и сразил самого молодого сэкитори броском-уватэнагэ.
Кульминацией Нагоя басё стал кэттэй-сэн. В суперфинальном поединке Хосёрю нейтрализовал толчки Хокутофудзи, упершись головой в грудь девятого маэгасира Запада, и вытолкнул 31-летнего ветерана с арены.
Вместе с Кубком Императора Хосёрю получил поощрительную премию кантосё.
26-го июля племянник Асасёрю Дагвадорж будет произведен в озэки.