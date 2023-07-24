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Молодой монгол впервые завоевал Кубок Императора и заслужил звание озэки

CentralAsia (MNG) -  Сэкивакэ Хосёрю (монгольское имя Бямбасурэн) завоевал Кубок Императора на Июльском басё в городе Нагоя.

24-летний монгольский богатырь одержал в сэнсюраку (заключительный день состязаний) две победы.

24-летний монгольский богатырь одержал в сэнсюраку (заключительный день состязаний) две победы.

Хосёрю добыл двенадцатый белый шар, одолев Хакуохо. Пропустив семнадцатого маэгасира Запада под правую руку, племянник великого чемпиона Асасёрю захватил маваси 19-летнего соперника и сразил самого молодого сэкитори броском-уватэнагэ.

Кульминацией Нагоя басё стал кэттэй-сэн. В суперфинальном поединке Хосёрю нейтрализовал толчки Хокутофудзи, упершись головой в грудь девятого маэгасира Запада, и вытолкнул 31-летнего ветерана с арены.

Вместе с Кубком Императора Хосёрю получил поощрительную премию кантосё.

26-го июля племянник Асасёрю Дагвадорж будет произведен в озэки.

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