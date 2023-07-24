Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву. Видео

CentralAsia (CA) - Утром 24 июля дроны совершили атаку на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил он.

Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте. Был поврежден дом № 17, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнял он. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области у дома № 18 было перекрыто, сообщил Дептранс Москвы.

Как уточнил телеграм-канал «112», в двухэтажном здании разрушена кровля, в доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом этаже. В соседнем доме также «нарушено остекление».

Второй беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. «Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили ТАССу в экстренных службах. Дрон попал в высотное здание, на котором есть вывеска «Леруа Мерлен». Согласно данным «Яндекс.Карт», речь идет о доме № 15. Там находится магазин компании.

Министерство обороны России заявило о попытке «террористической атаки» со стороны Украины. Как сообщило ведомство, два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и «потерпели крушение», никто не пострадал.