Евросоюз оказывает помощь пострадавшим от наводнения в Монголии

CentralAsia (MNG) - Европейский Союз выделяет 50 000 евро (188 миллионов монгольских тугриков) для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи семьям, пострадавшим от наводнения, обрушившегося на значительную часть столицы Улан-Батора в начале июля. Помощь получат более 11 000 человек в наиболее пострадавших районах.

Это финансирование ЕС поддержит Монгольское общество Красного Креста (МОКК) в оказании помощи в немедленной эвакуации семей, живущих в районах с высоким риском воздействия наводнения. Предметы убежища, такие как одеяла и матрасы, также будут розданы тем, кто временно перемещен в эвакуационные центры. Кроме того, сотрудники МОКК предоставят информацию о предотвращении наводнений и готовности к ним, чтобы помочь сообществам лучше подготовиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Финансирование является частью общего вклада ЕС в Фонд помощи при стихийных бедствиях (DREF) Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

В рамках своих европейских операций по гражданской защите и гуманитарной помощи (ECHO) Европейский Союз ежегодно помогает более 120 миллионам жертв конфликтов и стихийных бедствий.

Европейская комиссия подписала соглашение о гуманитарном пожертвовании на сумму 3 млн евро с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) для поддержки Фонда чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях (DREF). Средства из DREF в основном выделяются на «мелкомасштабные» бедствия – те, которые не вызывают формального международного обращения.

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