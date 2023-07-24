В Казахстане экс-чемпион мира по боксу напал на гражданина Кыргызстана с ребёнком на руках. Его объявили в розыск (видео)

CentralAsia (KZ) - Казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов, которого ранее обвинили в нападении на кыргызстанца, объявлен в розыск. Об этом сообщается на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов РК.

По данным из ориентировки, Шуменова разыскивают с 22 июля, инициатором розыска является Министерство внутренних дел РК.

Как сообщает Nur.kz, 18 июня в ТРЦ Астаны случился конфликт между двумя мужчинами. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, а несколько дней назад кадры появились в сети.

На кадрах видно, как в одном из заведений ТРЦ к столику к мужчине с ребенком подходит еще один посетитель - после короткого разговора он хватает мужчину за шею, тот пытается отбиться, после чего завязывается драка, пишет издание.

Посетитель наносит мужчине с ребенком удары по голове, душит его, затем толкает с такой силой, что тот падает и переворачивает стол, еле успев посадить находящегося на руках ребенка на диван.

В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело.

Позже в МВД Казахстана подтвердили, что нападавший - экс-чемпиона мира по боксу Бейбут Шуменов.

На вопрос, являются ли отягчающими обстоятельствами то, что нападавший был профессиональным боксером, в министерстве сообщили, что все будет зависеть от результатов экспертизы.

В ведомстве также отмечали, что находившийся на руках мужчины ребенок не пострадал, но сам пострадавший настаивает на привлечении боксера к уголовной ответственности.

Позже стало известно, что пострадавший мужчина - гражданин Кыргызстана.

Между тем детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева обратилась в МВД и попросила привлечь боксера к ответственности по статье 115 УК РК «Угроза».

В министерстве же заявили, что расследование продолжается - дело возбуждено по статье 293 УК РК «Хулиганство», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

МИД Кыргызстана заявил, что взял ход расследования дела на свой контроль.

Бейбут Шуменов – казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях. Бывший чемпион мира, регулярный чемпион мира и временный чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе.

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