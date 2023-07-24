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В школе на северо-востоке Китая обрушился потолок. 10 человек погибли под завалами

CentralAsia (CA) -  В городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в школьном спортзале обрушился потолок. 10 человек погибли, один всё ещё находится под завалами, сообщает CCTV.

В помещении находились 19 человек, из которых четверо эвакуировались самостоятельно, 15 оказались под завалами. Спасатели извлекли тела 10 погибших, четверо человек выжили. Спасательные работы продолжаются.

По предварительным данным, при строительстве учебного комплекса, примыкающего к спортзалу, строители нарушили правила укладки перлита на крышу. Во время осадков перлит пропитался водой, что привело к увеличению нагрузки на крышу и обрушению. Ответственных за строительство учебного комплекса задержали.

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