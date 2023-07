ЧВК «Вагнер» в Беларуси не является угрозой для Украины или Польши, – ISW

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, говоря, что контрнаступление Украины якобы провалилось, и заявляя, что «ЧВК Вагнер» якобы представляет угрозу для Польши, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War).

«Высокопоставленные западные и украинские лидеры и ISW продолжают считать, что еще слишком рано давать оценку украинскому контрнаступлению, поскольку Украина все еще имеет значительные незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность начать решающие операции в любое время и в любом месте по собственному выбору…

Нет никаких признаков того, что боевики «Вагнера» в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу. Условием соглашения Путина-Лукашенко-Пригожина, которое положило конец вооруженному восстанию, была передача «Вагнером» такого оружия Министерству обороны РФ», - говорится в сообщении.

В институте отметили, что фото главной базы «Вагнера» в Целе, Осиповичи, указывает на то, что транспортные средства, припаркованные на территории базы и вокруг нее, – это преимущественно сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов.

2Силы "Вагнера" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут перевооружены механизированной техникой», – отметили в ISW.