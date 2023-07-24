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В туркмено-узбекской приграничной зоне построят торговый центр

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 21 июля предписал Министерству торговли и внешнеэкономических связей построить торговый центр в Дашогузском велаяте в туркмено-узбекской приграничной зоне, сообщает госинформагентство ТДХ.

Проектированием и строительством ТЦ, благоустройством прилегающей территории, с условием прокладки внешних подводящих инженерных систем связи, электро- и водоснабжения займется подведомственное Минторгу Центральное управление объединения потребительских обществ.

Завершить строительство планируется в июле 2025 года.

О планах строительства ТЦ в приграничной узбекско-туркменской торговой зоне «в целях развития торговых отношений с соседним государством» стало известно в апреле 2023.

Создание приграничной узбекско-туркменской торговой зоны Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы регулярно обсуждают с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В октябре 2022 года года находящийся с официальным визитом в Туркменистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Сердаром Бердымухамедовым по видеосвязи дали старт (на заглавном фото) строительству зоны приграничной торговли «Хорезм – Дашогуз».

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