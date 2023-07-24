Войска РФ сосредоточились на пяти направлениях на востоке Украины, идут тяжелые бои, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба ВС Украины на 24 июля.

По данным Генштаба, войска РФ нанесли 39 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении Россия продолжает наступать, ВСУ держат оборону.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии войск РФ, украинские войска успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

На Шахтерском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия совершила безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском, Слободском направлениях обстановка без существенных изменений.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ. Также, украинскими войсками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники войск РФ, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ российской армии.