С 27 июля жара в Узбекистане немного спадёт, - «Узгидромет»

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CentralAsia (UZ) - Большую часть недели по территории Узбекистана ожидается жаркая погода, сообщил «Узгидромет». В дневные часы температура будет достигать +39…+42°C, по югу и пустынной зоне, а также 24−25 июля местами по северу страны — +43…+44 градуса.

27 июля на Каракалпакстан и Хорезмскую область, 28 июля — на всю территорию Узбекистана осуществится заток относительно прохладного воздуха с районов Казахстана и произойдёт небольшое снижение температуры до +35…+38 градусов, по югу — до +40…+42.

Такая же температура сохранится и в следующие выходные.

По северу, югу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — до 20−22 м/с, с пыльным позёмком.

По горным районам во второй половине дня в понедельник и в конце недели местами возможен кратковременный дождь, гроза.

В Ташкенте 24−27 июля будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура в эти дни будет в пределах +39…+42 градусов, 28 июля немного понизится — до +38…+40.

Несмотря на жаркие дни на этой неделе, температура воздуха не достигнет рекордных значений, установленных в предыдущие годы, отметили в Узгидромете. Так, в самые жаркие июли максимальная температура воздуха по большей части территории страны была в пределах +43…+46 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — +47…+49.